Motohooaega tuleb avatuks põristama paar tuhat tsiklit

Supelusse ehitatakse üles uhke festivaliala, kus näitavad oma uusimaid mootorrattaid ja muud varustust eri tootemarkide riikitoojad ja motopoed. “Päeva alustame kell 10 ametliku ürituse alal, kus on esindatud eri ajaveetmisvormid koos kõigega, mis mootorrattastega kokku sobib: alates varujuppidest kuni Ameerika autodeni,“ märkis peakorraldaja Mathiesen. “Seega on võimalik paraadist osa võtta kohapealt soetatud uue lemmikuga.”

Motoentusiasti sõnutsi on tore vaadata, kuidas juba lapsed tunnevad huvi selle vägeva ajaveetmisvormi vastu. Kuna pole reeglit, kui vanalt tohib ratta selga istuda ja harjutama hakata, on üritus mõeldud kogu perele. Kui väiksemad mootorratastest puhkust vajavad, ootavad neid batuudid.

Kõigi osalejate ja külastajate käsutuses on kohapeal Wildcards MC liikmed, et anda huvilistele kasulikku infot. „Vastame küsimustele, mis sind on huvitanud, aga mida ei ole osanud varem kusagilt küsida. Samuti on kohal tuhanded mootorratturid igast ilmanurgast, kelle erisuguseid ratsusid saab uudistada kogu Supeluse tänaval, mis motoparaadi kogunemiskoridori tarbeks on kinni pandud,” rääkis peakorraldaja.