Uuring sõelus Rail Balticu Pärnu kaubajaamale kolm asukohta

Esialgse hinnangu järgi maksab kaubaterminali rajamine 40–65 miljonit eurot. Lõplik hind sõltub sellest, millise uuringus pakutud lahenduse kasuks otsustatakse. Praeguseks on sõelale jäänud kolm valikut. Üks praeguses Pärnu kaubajaamas, kusjuures säilib olemasoleva laiusega raudtee. Teostatavusanalüüsi projekti eestvedaja Kaur Laansalu seletuse järgi tähendaks see, et üle Pärnu jõe tuleks rajada veel üks raudteesild ja olemasolev remontida. Samuti tuleks uue ja vana raudtee kokkusaamispunktis ehitada eritasandiline ristmik ehk viia uus raudtee vanast üle. Kaubaronge pargitaks Pärnu reisijaamas.