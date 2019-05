Laupäeval avaneb võimalus osaleda prügijooksul

“Prügijooksul koguvad osalejad tervistava liikumise kõrval teele ette jäävat prügi, andes nii panuse puhtamasse elukeskkonda,” rääkis ürituse korraldaja, Kahe Silla klubi juhatuse liige Vahur Mäe.

Kuigi nimes sisaldub sõna “jooks”, on see tinglik. “Osaleda võivad kõik, kes moel või teisel kondiauru kasutavad,” sõnas Mäe ja lisas, et osaleda saab nii jalgrattal, käies, kepikõndides, matkates kui rulluisutades.

Samuti puuduvad prügijooksul kindlad piirid ja osalejad saavad ise otsustada, kust alustada. “Kui inimene on liikudes märganud prügistatud paiku, siis tõenäoliselt tasuks just sealt alustada, rääkis Mäe ja täpsustas, et miinimumdistants on viis kilomeetrit. “Aktsioon on sümboolne ja viis kilomeetrit peaks kõigile jõukohane olema,” ütles ta.

Tähtis on seegi, et üritusel osaletaks 4. mail. Pärast tuleks veebis täita vorm, millega esitatakse eelmainitud tõestus mobiilirakenduse/kella pildina ja foto osalejast/seltskonnast, kus on inimesed ja kogutud prügi näha.

Plogging (plocka-upp – rootsi keeles „võta üles“ ja jogging – inglise keeles sörkimine) on 2016. aastal Rootsi ultrajooksjate algatatud keskkonnateadlik liikumine, kus eesmärk on korjata teelt ettejääv prügi, et see hiljem nõuetekohaselt ära anda.