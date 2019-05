Liblika lasteaias avatakse kahesuunalise keelekümbluse rühm

Kogenud keelekümblusõpetaja ja koolitaja Hedi Minlibajeva sõnade kohaselt on võõrkeele omandanud lapsel suurema tõenäosusega parem hääldus ning keele- ja kultuuritunnetus. Laps on keelele vastuvõtlikum ega karda eksida. Varasema keeleõppega kaasneb analüütiline mõtlemine, edaspidi on kergem uusi keeli omandada. Kakskeelsetel lastel on keeleliselt suurem sõnavara, mõtlemine on paindlikum ja keelealane loovus suurem. Kakskeelsetel lastel on enam arenenud suhtlusoskus ja nad on tolerantsemad eri kultuuride suhtes.