Saates "Aktuaalne Pärnumaal" räägiti talgutest ja nädalavahetuse sündmustest

Esmalt tuli juttu “Teeme ära!” talgutest, millest Karl Hütt ja fotograaf Urmas Luik võtsid osa juba 1. mail, kui Kilingi-Nõmme gümnaasiumi õpilased ja teised aktiivsed inimesed olid hommikul kogunenud eri paikadesse, et üheskoos teha midagi kogukonna heaks. Talgutel vaadeldi nurmenukuõisi, kohaliku kooli õpilased istutasid mände ja korrastati Saarde 100 tamme salu.

Habakuk nentis, et tema on käinud “Teeme ära!” talgutel korra, sedagi kohustuslikus korras ajateenistuse raames, kui koristati Kloogaranna ümbrust. Habakuke jutu järgi oli see lõbus ettevõtmine, sest sadakonna sõduri toimetamine pakkus seal grillinud ja märjukesest joviaalsele seltskonnale palju meelelahutust.

Habakuk meenutas, et kui nad juba ära minema hakkasid, avas üks päikeselise kevadilma nautijatest õllepudeli, nii et kork lendas kõrge kaarega rohelisele murule. See oli nagu sümbol sellele, mis pahatihti koristustalgutele kui väga tänuväärsele ettevõtmisele järgneb. Habakuke arvates nullib selline suhtumine heade inimeste töö ja tõmbab motivatsiooni alla.

Hütile oli kolmapäevane talgupäev “Teeme ära!” raames esimene, siiski on ta väljaspool kampaaniat osalenud kogukondlikel talgutel.

Jaaksonile aga oli 3. mai 11 aastat tagasi väga eriline päev, sest siis ta abiellus ja nii on mai algus tal eelkõige pulma-aastapäeva tähistamise võtmes kulgenud. Enda väitel on Jaakson aga see inimene, kes kohe, kui prügi näeb, selle üles korjab, sõltumata talgutest.

Hütt rääkis veel kogemusest Kilingi-Nõmmes, kus nurmenukkude vaatluspaigas oli kolleeg Luik järsku koos autoga kadunud. Selgus, et üks talgulistest oli saanud ussilt hammustada ja fotograaf sõidutas poisi kohalikku meditsiinipunkti. Seega tasub looduses olla ettevaatlik.

Talgupäeva kõrval tuli jutuks veel motohooaja avamine, kui tuhanded mootorratturid ja huvilised kogunevad laupäeval Pärnu Supeluse tänavale.