POL jagab toetust kogukonna turvalisuse tõstmiseks

Kogukondliku turvalisuse toetuste eesmärk on aidata kujundada ühiskonda. POL toetab kohalikku ja piirkondlikku algatust, mis loob turvalise elukeskkonna, tihendab ühenduste ja võrgustikupõhist koostööd ja tõstab vabaühenduste võimekust.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot, taotlusvoor avati 3. mail ja taotluste esitamise tähtaeg on 3. juuni. Vooru abikõlblikkuse periood on tänavu 21. maist tuleva aasta 31. augustini.