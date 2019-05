Akkermann liitus riigikogu lähisuhtevägivalla ohvrite toetusrühmaga

“Mulle on väga oluline, et igale inimesele, nii lapsele, naisele kui mehele, oleks lähisuhted õdusad ja turvalised,” põhjendas Akkermann toetusrühmaga liitumist. “Kahjuks on lähisuhtevägivald ühiskonnas olemas, aga kaitset selle eest on kõige keerulisem leida. Kui kodu, mis peaks olema iga inimese turvapaik, on ähvardav ja ohtlik, on väga keeruline ennast kaitsta või üldse eluga toime tulla. Kõige keerulisemas olukorras on lapsed ja alaealiste laste vanemad.”