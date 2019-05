Parkimist keelavad märgid tekitavad parklates segadust

TREV2 projektijuhi Andres Kogeri sõnutsi peitub märkide paigaldamise põhjus koristustöödes ja parkimiskeeld kehtib sellel poolel, kuhu märk on paigaldatud.

Kui kaua parklates selline keeld kehtib, ei osanud Koger täpselt öelda. “Kuni autojuhid on liikluskorraldust täitnud ja on võimalik koristustöid teha,” sõnas ta. Koger lisas, et kohustust selgitavat lisatahvlit ei paigaldata ja mootorsõidukijuhid peavad siiski märgiga arvestama.