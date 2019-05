Ametnikud hindasid heakorda

Seltskond asutas end ringkäigule linnas, et näha, mis on viltu vajunud talve raskuse all või mille on inimese ramm kiiva kiskunud ja lömmi vajutanud. Seetõttu oli mõte ­teha vaatlusega algust Koidula pargist hea, kuna just see haljastu linnas on paistnud silma selle poolest, et pole kunagi korratu.