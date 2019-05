Kutseõpetaja Stella Nuusti sõnutsi õnnestub virtuaalse lahkamislaua abil saada autentne pilt inimese elunditest. “Anatoomialaual on võimalik kujutist vaadelda kihtide, läbilõigetena või ­ükshaaval eri suundadest,” rääkis ta ja täpsustas, et võimalik on sisestada ka konkreetse inimese andmed.