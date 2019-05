Pärnu kolledži tudengid viisid erilised inimesed teatrisse

Eesmärk oli juhtida tähelepanu meie hulgas elavate vaimupuude ja psüühikahäiretega inimeste vaba aja sisustamise võimalustele. Üha enam sulanduvad selle sihtrühma esindajad ühiskonda, elades eramutes või korterites kümneliikmelistes kogukondades. Suuri hooldusasutusi, kus nad on seni elanud, suletakse järjest.

Aina enam vaimupuudega inimesi saab tunda end osana perest. „Varem peideti probleemidega inimesi ühiskonna eest, kuid nüüd tuuakse nad meie keskele, kuna tegelikult on nad samasugused nagu kõik teisedki,“ märkis siinse kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni üliõpilane Grete Mägi. Paraku tunnevad paljud nende ees hirmu.

Enamik tudengitega teatris käinutest oli alles hiljuti Pärnu kolinud. Mägi avaldas lootust, et teatri külastamine andis neile hea võimaluse tutvuda linna ühe põhilise kultuuriasutusega ja tunda ennast ühiskonna täisväärtusliku liikmena.

Vaimupuue võib olla kaasasündinud või tekkinud raske haiguse või trauma tagajärjel. See on eluaegne seisund, mis ei allu ravile. Nende inimeste olukorda iseloomustab keskmisest tunduvalt väiksem intellektuaalne võimekus. See piirab omakorda nende toimetulekut ja käitumist. Nii võib vaimupuudega inimestel olla jäädavalt piiratud tunnetus, keel, motoorika ja sotsiaalsed võimed. Samal ajal võib neil olla palju oskusi, mida enamikul pole.