Kabli linnuvaatlustornis loendati eile 112 liiki: nähti vaenukägu ja rabapistrikku

Üheksa aasta jooksul on see juba viies kord, kui Kabli pälvib linnurikkaima torni tiitli. Järgnes mullu kõige liigirikkamaks torniks osutunud Tartumaa Ilmatsalu torn 93 liigiga.

"Mul on hea meel, et hoolimata varahommikul paljudes kohtades olnud paksust udust kogunes linnuhuvilisi 26 torni: see on selle vaatluspäeva uus rekord," lausus Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Margus Ots. "Kogenud linnuvaatlejate juhendamisel said huvilised uusi teadmisi lindude rände kohta ja selgeks nii mõnegi uue linnuliigi. Minu suur tänu kõikidele juhendajatele ja osalejatele."