Jahisadamasse tulevad uued teenused

Eesmärk on uuendada jahisadama maapealset taristut ja nii suurendada sealset vastuvõtuvõimekust. Siiani on tõstetud jahte veest välja klubi kõige intensiivsema käidavusega paigas restorani, hotelli ja purjespordikooli vastas. See pole turvaline ja igaks väljastõstmiseks tuleb kraana tellida. Nii soetab klubi projekti käigus statsionaarse portaalkraana ja laseb ehitada tõstekai.