Galerii: Sütevaka õpilased väitlesid hinnatõusu üle

Debati juhatasid sisse Eesti Panga asepresidendid Madis Müller ja Ülo Kaasik. Nad rääkisid sellest, miks keskpangad esialgu loodi, kuidas keskpank rahapoliitikat kujundab ja milline on selle mõju inimestele. Seejärel esitasid oma argumendid hinnatõusu kasulikkuse ja kahjulikkuse kohta Sütevaka humanitaargümnaasiumi õpilased Tom Suiste ja Karl-Enrik Kriis 12. klassist, Karin Malm 11. klassist ja Ellinor Sutt 9. klassist.

„Inimestele üldiselt ei meeldi, kui hinnad tõusevad liiga kiiresti. See ei meeldi ka keskpangale. Eesti Panga üks olulisemaid eesmärke ongi tagada, et raha väärtus säiliks ja euroala hinnatõus oleks kontrolli all,“ selgitas Müller väitluse teemavalikut.

Pärnu väitlusklubi juhendaja Siim Ruuli sõnade kohaselt on väitlus hästi oluline oskus, mille võiksid omandada kõik õpilased.

„Paratamatult tuleb meil kõigil osata oma mõtteid põhjendada, aga ka kuulata ja mõelda, mida teistel öelda on. Eriti tähtis on see majandusteemade puhul, sest nii hinnad kui hinnatõus mõjutavad ju kõige otsesemalt igaühe elu,“ seletas ta.