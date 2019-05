Ajakirjanikud otse-eetris: noored ja kolmikliidu “teened” tõstavad eurovalimiste aktiivsust

Ajakirjanikud tundsid heameelt selle üle, et postipapa auks korraldatud pidustustel osales rohkelt rahvast. Ka europarlamendi valimiste eelhääletuse esimene päev üllatas aktiivsusega. Kui eelmisel korral jäi valimisaktiivsus napiks – 35 protsendi kanti –, siis eilne tulemus (pea 26 000 hääletanut) annab lootust, et eestlased võtavad sel korral rohkem osa.

“Võimalik, et meie inimesed tunnetavad, et sel korral võivad europarlamendis toimuda teatud jõuvahekordade muutused. On võimalik, et euroskeptikute ja Euroopa Liidu pooldajate konflikt tugevneb. Seetõttu tunnevad inimesed rohkem vastutust,” arvas saatekülaline, Pärnu Postimehe ajakirjanik Tõnu Kann.

Saatejuht Regina Jaaksoni arvates on varasem madal valimisaktiivsus tulenenud sellest, et meie inimestele on Euroopa Liidu tasandil toimuv jäänud kaugeks.

“Loodame, et seekord on natukene teisiti. Reserv on noored inimesed. Ma olen täiesti veendunud, et lõviosa noortest inimestest seostab end Euroopaga. Nad tahavad siin vabalt liikuda, nad tahavad Euroopa Liidus olla,” jäi Kann optimistlikuks.