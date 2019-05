Metsa eksinud prantslane leiti kilomeetrite kauguselt

Info kadunud 70aastasest mehest jõudis politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lääne prefektuuri teisipäeval kella 22 paiku. Häirekeskusse helistas kadunu naine, kelle sõnutsi oldi neljaliikmelise seltskonnaga päeval linde vaatlema mindud.

Mõne aja möödudes läinud tema elukaaslane üksinda metsa, kuid polnud sealt ligemale kuue tunni järel tagasi tulnud. Seltskond oli meest mitu tundi tulutult otsinud. Telefoni teel teda kätte ei saanud, sest see oli välja lülitatud.

Politseinikud sõitsid kohale, et meest piirkonnast otsima asuda, ja kavandasid juba otsinguid, kui helises naise telefon: teisel pool toru oli tema mees, kes õnneks täie elu ja tervise juures. Selgus, et kadunu oli jõudnud kaaslastest umbes kuue kilomeetri kaugusele. Seal märkas teda kohalik elanik, kes läks mehelt uurima, ega ta eksinud ole. Kuna prantslase telefoni aku oli tühjaks saanud, andis kohalik talle enda telefoni, et too saaks võtta kõne oma lähedastele.

Kuna metsa eksimist tuleb paratamatult aeg-ajalt ette, tuletab PPA meelde, et metsa minnes tuleks kindlasti veenduda, et mobiiltelefoni aku on laetud. Veel parem, kui nutiseade näitaks GPSi koordinaate ja juhataks vajadusel metsast väljagi.