Lasteaedades algab peagi suvepuhkus

Suur osa linna ja tema osavaldade lasteaedu on suvel puhkuste tõttu kuu aega suletud, kolm kuud on kinni Pärnu lasteaed Trall, kus algab remont. Kollektiivpuhkust ei ole Kastani ega Kellukese lasteaias.

Mõistagi ei sule lasteaiad uksi korraga, vaid järgemööda. Kollektiivpuhkust kavandades on arvestatud sellega, et lapsevanem, kel pole võimalik last koju jätta, saaks ta viia mõnda teise lasteaeda.