Tiitli “Aasta õpilane 2019“ laureaadid on Pärnu Mai kooli õpilane Henriete Toomlaid ja Koidula gümnaasiumi õppur Andres Alumets. Mõlemad teenisid 300 euro suuruse preemia.

Toomlaid rääkis, et on tiitli üle väga õnnelik ja selle poole teadlikult püüelnud. “On väga suur au olla teist aastat laureaat,” kinnitas neiu, kelle arvates peab tulemuste saavutamiseks jätkuma motivatsiooni ja eneseusku. “Ei tohi alla anda isegi siis, kui on raske, vaid peab edasi minema,” soovitas Toomlaid.