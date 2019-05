Sindis pannakse krantsid väljanäitusele

Ürituse Sindi Suvi üks korraldajaist Georgina Ristoja Sindi noortevolikogu algatusgrupist rääkis, et Sindi seltsimaja ees toimuval peol jagub tegevust tõesti igaühele. „Alice Laanemaa teeb näomaalinguid, toimuvad võistlus- ja seltskonnamängud. Avatud on politsei ja vabatahtlike päästjate töötoad. Tänavajalgpalli formaadis vutiturniiri veab Bagrat Mkrtchyan,” loetles ta. “Esimest korda toimub Sindis aga koerte match show, mille tulust läheb osa annetusena MTÜ Loomapäästegrupile,” märkis Ristoja.

Meelt lahutavad ansambel Kapriiz ja tantsutrupp Hope, kohapeal on batuudid, mängida saab kettagolfi ja toitlustamise eest hoolitsevad noored Sindi noortekeskuse kokandusringist Sinklased.

Kuuendat aastat toimetaval noortevolikogul on eelolev suvealguse pidu juba neljas korraldatav ja Ristoja sõnade järgi eristab seda eelmistest koerte match show, mille kohtunik on loomapäästjate Pärnu piirkonna juht Anu Paluoja.

„Mõte seostada ettevõtmine Loomapäästegrupiga tuli sellest, et pooldame nende tegevust väga. Kui mõtlesime, kellele võiks raha annetada, torkas esimesena pähe Loomapäästegrupp. See, mis nad teevad, on imeline ja soovime neile toeks olla,” selgitas Ristoja.