Rahandusminister: Via Baltica saab neljarealiseks vaid laenuga

Pressikonverentsil esitatud küsimusele, kui palju valitsus plaanib laenu võtta, vastas rahandusminister Helme, et kui me tahame kiirendatud tempos oma infrastruktuuri investeerida, see tähendab ehitada välja neljarealised Tallinna-Tartu, Tallinna-Pärnu, Tallinna-Narva maanteed, siis seda ei ole loomulikult võimalik teha ainult eelarvelistest ega ka mitte Euroopa Liidu vahenditest. See eeldab mõne finantsskeemi kasutusele võtmist, kas riigi võlakirju, lihtsalt laenu või PPP- ehk averusprojekti. "Selle kallal töö käib ja kindlasti lähikuudel, sügiseks jõuab ka mingisugusesse konkreetsemasse faasi," sõnas ta.