Pärnu uue kunsti muuseumi eestvedaja Mark Soosaar lausus äsja avalikustatud rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võidutöö taustal, et kiidab linnajuhtide otsust rajada Pärnusse sel moel kunstihoone. Kuid sellega, et teda arhitektuurikonkursi žürii töösse ei kaasatud, anti talle selgelt mõista, et kunstimuuseumile sobiva asukoha ja ruumi leidmine on eraldiseisev asi, mida kunstihoonega ei lahenda.