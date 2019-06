Pärnu rannas heisatakse taas sinilipp

Sinilipp on rahvusvaheliselt tuntud ökomärgis, mis näitab, et supelrand on keskkonnahoidlikult majandatud ning ümbrus puhas ja turvaline.

“Sinilipp on kindlasti suur tunnustus Pärnu rannale. See näitab, et rand on puhas ja vesi sobib supluseks. Inimesed saavad olla kindlad, et Pärnu randa tulles on siin tagatud puhtus ja kord,” rääkis linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialist Marve Virunurm.

Aprilli keskel teavitas rahvusvaheline sinilipu komisjon, et Pärnu rand väärib selgi suvel ökomärgist.

Üks peakriteeriume sinilipu saamisel on suplusvee kvaliteet. See tähendab, et vees võib soole enterokokkide sisaldus olla 100 pesa moodustavat ühikut (pmü) 100 milliliitris vees ja Escherichia coli sisaldus 250 pmü / 100 ml vees, samal ajal kui Eestis kehtiva suplusvee määruse kohaselt võib Escherichia coli sisaldus olla 1000 pmü / 100 ml vees.

Sinilipu andmisel arvestatakse möödunud nelja suplushooaja vee seire tulemusi. Peale Pärnu ranna lehvib sinilipp sellel aastal Pirita ja Pikakari plaažil.

Sinilipuga rannas on tähtsal kohal keskkonnateavitus. Väljas peavad olema infotahvlid nii ranna kasutamise nõuetega, lähedal asuvate kaitsealade tutvustusega kui sinilipu liikumist tutvustava teabega.