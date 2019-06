Avatud tuletornideni juhatab interaktiivne kaart

Veeteede ameti navigatsioonimärgistuse osakonnajuhataja Andry Rütkineni jutu järgi on tuletornid aegumatud ning ohutu veeliikluse ja kultuuripärandi sümbolid. Sestap pole imestada, et avatud tuletornid on nii eestlaste kui ka turistide hulgas äärmiselt populaarsed külastusobjektid, mida väisab aastas ligemale 100 000 inimest. Säilinud on kõikide avatud tuletornide peaülesanne: need on endiselt veeteede ameti vastutusalas toimivad navigatsioonimärgid ja külastajad ei pääse navigatsioonitulede seadmeteni.