Galerii: Mullfesti korraldajad täiendasid linnapea garderoobi

“Suurepärane, et Pärnu ettevõtjad võtavad midagi ette. Mullfesti korraldamine on väga hea idee ja teostus suurepärane. Loodan, et see paneb aluse uuele traditsioonile, mis propageerib toidu- ja joogikultuuri,” rääkis Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, kes soovis, et mullid lendaksid kõrgele ja kõrgelt.