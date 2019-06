Kui laps viskab tooliga, lõhub ja hammustab

Need on päris näited meie maakonnast. Ja spetsialistide kinnitusel võib täheldada ülemäärast aktiivsust, impulsiivsust, agressiivsust, püsimatust, ettearvamatut käitumist üha sagedamini.

Pärnus toetab last ja tema peret vaimse tervisega seotud muredes laste ja noorte vaimse tervise keskus. Ooteaeg on seal aga pikk ja löögile saada raske, kuid mitte võimatu. Psühhoteraapiasse pääsemist tuleb näiteks oodata kaks–kolm kuud. Lastepsühhiaatri juurde on järjekord umbes kolm kuud.