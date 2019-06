Uuring: haldusreformiga kadus Pärnumaa omavalitsustes 68 teenistuskohta

Kui enne haldusreformi oli Pärnumaa omavalitsustes 487,2 teenistuskohta, siis pärast haldusreformi on neid 415,1 ehk 67,6 võrra vähem.

See on enam kui ühinenud omavalitsuste Eesti keskmine (-9 protsenti), ainult kolme maakonna ühinenud omavalitsustes on teenistujate arv vähenenud rohkem kui Pärnumaal.