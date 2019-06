Pärnakad saavad linna tuleviku suhtes sõna sekka öelda

Arengukava seab sihid aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastani 2024. Kui esimeses on linna peamisi arengusuundi kirjeldatud, siis teises on lähiaastate tuludel-kuludel juba rahanumbrid juures ja see võetakse aluseks iga-aastasel eelarve koostamisel.