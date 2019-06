Maakonna jahimehed teevad Põharas ilma

“Aruvälja jahiselts ei ole tegutsemisaja jooksul ühtegi kokkutulekut korraldanud, sellepärast see kohustus meile pandigi ning Põharas on heinamaa, millele osalejad saavad oma telklinnaku rajada,” selgitas Pärnumaa jahimeeste liidu ja Aruvälja jahimeeste seltsi juhatuse liige Jaanus Põldmaa kohavalikut. “Meilt on Pärnu südalinna veerand tundi sõitu, nii et jahimeeste kaasad saavad samal nädalavahetusel hansapäevi külastada.”