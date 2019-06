Punane torn on ümberehituse ja ainulaadse kino ootel

Linnakodanikud ja turistidki ootavad, et väravad lõpuks valla päästetaks. Seni on nad pidanud ajaloolist ehitist läbi lukuaugu piiluma. Pärnu muuseumi pedagoog Tiit Kask, kes aeg-ajalt tornis asjatab ja alles äsja seal lastegrupile laagrit tegi, ütles, et uudis­himulikke on palju, kes lahtist väravat nähes sisse sooviks põigata.