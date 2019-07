Suvepealinna lühim tänav vuntsiti üles

Ametlikult Gildi tänava nime kandva tänava asukohta ei tea tõenäoliselt väga paljud pärnakadki, rääkimata linnakülalistest. Autoga sellele ligi ei pääse. Küll aga leiavad siia tee need kombetud, kes arvavad, et 44meetrisel varjulisel teel Steineri aia taga võiks keha kergendada või oma prügist vabaneda. Hiljuti ilmusid varjatud tänavale lausa ehitusprahihunnikud. Nõnda oli vaatepilt üsna troostitu ja ega õhus heljuv lõhnapilvgi just haistmismeeli paitanud. Meele teeb eriti mõruks asjaolu, et tegemist on Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealaga.