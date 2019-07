Arutelu tuugenite üle jääb lindude pärast ära

Saarde vallavalitsus lükkas edasi tuuleparkide arutelu, sest ülekontrollimist vajab keskkonnaametile laekunud info hiireviu (pildil) ja väike-konnakotka pesitsus- ja toitumisala kohta. FOTO: Arvo Meeks

Pärast seda, kui keskkonnaametile laekus info hiireviu ja väike-konnakotka pesitsuspaikadest, ilmus Saarde valla kodulehele ootamatult teade ­Kamali ja Tõlla külla kavandatavate tuulikuparkide detailplaneeringute ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku arutelu ärajäämise kohta. Põhjusena mainitakse lisauuringute vajadust ja abivallavanem Martti Rooden ütles, et see on tingitud lindudest. Kui pikaks ajaks varem Kilingi-Nõmme klubis 11. juuliks väljakuulutatud arutelu edasi lükkub, näitab aeg.