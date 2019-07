Aasta küla komisjon käis Jõesuud hindamas

Eesti külaliikumine Kodukant valib aasta küla kaheksandat korda, laureaat selgub 13. maapäeval. Pärnumaalt esitatud Jõesuu küla oli seitsmes, kuhu komisjon jõudis, ja kohalikel tekkis lootus, et kui muinasjuttudes on seitse õnnenumber, siis kehtib see ehk nendegi kohta. Kodukandi juhatuse esimees Krista Habakukk lõi stopperi käima ja teatas võõrustajatele MTÜ Viira Arendusseltsist, et neil on küla tutvustamiseks kaks tundi. Komisjon pidi samal päeval jõudma veel Viljandimaale Holstre ja Valgamaale Vid­rike külla, sest nad peavad oma silmaga üle vaatama kõik 15 kandidaati.