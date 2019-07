Kesklinna silla projekteerimise hanke tulemus vaidlustati

8. juulil vaide esitanud OÜ Järelpinge Inseneribüroo juhataja Aivar-Oskar Saar ütles toimetusele, et vaidlustuse põhjus peitub arvamuses, et Selektor Projekti edukaks tunnistatud pakkumus ei vasta hanke ühele kesksetest kvalifitseerimistingimustest. Ta lisas, et vaidluse sisu ei ole mõistlik detailsemalt arutada enne riigihangete vaidlustuskomisjoni otsust, mis peaks tehtama kuu aja jooksul.

Pärnu linnavalitsus saadab pressinõunik Teet Roosaare teatel riigihangete vaidlustuskomisjonile oma seisukoha ega kommenteeri vaidlust enne lõplikku lahendit.

Selektor Projekti pakkumuse kohaselt läheksid projekteerimistööd maksma 216 480 eurot.

Projekteerimistingimuste järgi tuleb säilitada silla senine kandevõime ja laiendada seda kümnelt meetrilt 16ni. Tingimused näevad ette seniste konstruktsioonide ümberehitustöid ning sõidu-, jalakäijate ja kergliiklusteede laiendamist. Samuti selgitatakse välja silla tehniline seisukord ja kavandatakse remonditööd.

Silla kandevõime on 80 tonni ja jääb samaks. Projekteerija hakkab otsima viise sillaalust kõrgust suurendada, et veesõidukid paremini läbi mahuksid: seda ei tehta avatavaks. Ühe sõidurea laiuseks kavandatakse vähemalt 3,5 meetrit. Praegu on see kolm meetrit, mistõttu õnnetuse korral ei pruugi operatiivautod üle silla pääseda.

Jalakäijate ja jalgrattateed ehitatakse silla mõlemale poole. Projekteerijal soovitatakse kavandada sillale taskuid ja muid vaatekohti, mida saaks liiklust takistamata kasutada. Peale teede ja sillaaluse valgustuse kasutatakse dekoratiivvalgustust.