Pärnu saab seinamaali võrra rikkamaks

Pärnut peagi ehtiv pilt räägib liikumisest. Maal kujutab meest, kes lendab Soome. Teda saadab meri. Kolm lindu tähistavad koduste häid soove. Inspiratsiooni ammutas Rattas muinasjutust “Memme musi”. Nii on kui memme musi kõik hea, mis omaksed lahkujale kaasa annavad. Projekt märgib, et Pärnu maakond ja linn on statistika järgi üks peamisi pendeltöötajate kodupiirkondi. Sestap arvatigi, et maal sobiks just siia. Selle üks eesmärke on algatada diskussioon ja vaidlustada ühiskonnas levinud arusaamu, mõistmaks, miks inimesed on selle tee valinud.