Sindi naise ehmatus: rattarehvil peesitas mürgine siug

“Ikka rändavad läbi, raba on lähedal ja on tavaline, et mõnda madu kohtan. Nastikud on tihti liikvel, rästikut ma ei olnud oma aias sel aastal veel kohanud,” ütles Helen Parmen. “Muidugi ratta otsas pole enne keegi peesitanud, pigem ikka kohe jalga lasknud.”

Mao lähemal vaatlusel tegi naine kindlaks, et tegemist on noore rästikuneiuga. “Silmade värv näitab seda: punasega on emane ja mustaga isane reptiil,” selgitas ta. Parmeni hobi on loodusfotograafia. Pildistades on ta loodust rohkem tundma õppinud, nii märkab ta märkamatutki. “Tited on väga julged ja ülbed, see ilmselt otsis sooja.”