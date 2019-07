Galerii: Pärnus tähistati Balti keti idee 30. aastapäeva

Rahvarinde muuseumi eestvedamisel koguneti Aisa 39 seinal oleva Balti ketile pühendatud mälestustahvli ees. Just selles majas sündis 30 aasta eest Balti keti idee, kui kolme riigi Rahvarinde aktivistide kohtumisel (viis eestlast, viis lätlast ja kolm leedukat) muude päevakorrapunktide seas tehti otsus korraldada inimkett Tallinnast Vilniuseni.

Kohaletulnuid oli saabunud täna tervitama Pärnu ajaloohuviline abilinnapea Marko Šorin, kes osales inimketis 15aastasena vanematega ja meenutas, et oli põnev, kuna tema kätte usaldati suur sinimustvalge rahvuslipp, mida tema sõnutsi salaja Sindi tekstiilivabrikus toodeti. Selja tagant kuuldud juttu mäletab abilinnapea siiani: ega nad last ikka vangi pane. “Sügav lugupidamine inimestele, tänu kellele need sündmused toimusid,” lõpetas Šorin tervituse.