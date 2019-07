Suaru sadamas käib aia taga ehitus

Kihnu vallavalitsuse tellimusel algasid Suaru sadama rekonstrueeri­mine, kai ehitus, valgustuse ja veevarustuse rajamine aprillis ning need peavad olema lõppenud oktoobris. Väikelaevade viienda kai uuendamisel on peatöövõtja Harjumaa firma, sadama- ja üldehitusega tegelev OÜ Bau­Est.

Projekt valmis osaühingus Est Konsult. Projekteerija Priit Põldre ütles, et Kihnu on nende firmale tuttav eelmistest töödest, mis tehtud sealset riigisadamat haldava AS Saarte Liinide tellimusel.