Rõõmsate laste festival vallutab Rannapargi

Peakorraldaja Kati Ruubeli sõnutsi on sel aastal osa festivalist pühendatud emakeele aastale, seepärast asub alal esimest korda raamatupesa. “Raamatupesas saab tutvuda lastekirjanike, luuletajate ja illustraatoritega, meisterdada raamatuid ja harjutada lugemist uute Eesti lasteraamatutega. Samuti keskendume oma festivali dekoratsioonides tähtedele ja nostalgia hõngu toovatele tähekuubikutele, et väiksematel lastel mõni täht või sõna selgeks saaks,” rääkis Ruubel.

Teine uuendus on perepuhkuse ala, kus kohalike turismiasutuste asemel tutvustavad end hoopis Ida-Virumaa perepuhkuse sihtkohad. “Kuna Ida-Virumaa on Pärnust parajalt kaugel, siis väga paljud siinsed pered ei teagi, kui ägedaid kohti on Eestis puhkamiseks olemas,” selgitas Ruubel.