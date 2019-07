Tammepuu hõivab kõnnitee

Sellest puust on saanud mainekas kohalik, kuna Pärnu elanikke selle eriskummaline asukoht ei häiri ja nad on harjunud puuhiiglasest rahulikult mööduma. Peale selle on tamme juures jalakäijate teel küllalt suur ruum, et emad lapsevankriga sealt mööda saaks manööverdada.