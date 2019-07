Lottemaa külastajate arv ületas 300 000 piiri

“Kuidas see toimida saab? Kas saab? Kas kõik läheb nii, nagu lootsime? Kas tegelikult ka siia rahvast tuleb?” mäletab esimeste külastajate, ligemale 3000 inimese ees päevajuhiks kehastunud programmijuht Hana Kivi selgesti oma kõhklusi. “Ma ei kujuta ette, kui kaua see kestis. Julgen väita, et seitse–kaheksa tundi. Tundsin, et nüüd ma suren. Aga rõõmust.”