Pidid: linna piiritänava sügavad augud said lapitud

Kui murelik linnakodanik kurtis ülemöödunud nädala lõpus, et Pärnus Lõo tänaval busside ümberpööramiskohas on asfaltkattes sügavad augud, ja tundis huvi, millal om plaanis see kuumaastik likvideerida, laekus linnalt kiire vastus, et tänava remont algab juba esmaspäeval.