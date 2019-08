Galerii: "Laevahukk" ja suured seebimullid, Pärnus algasid taas merepäevad

"Pärnumaa on juba ajalooliselt tugevalt seotud mere ja jõeäärse eluga: sealt toodi toitu, veeti kaupa, peeti sõda, saadeti teele lähedasi ja oodati koju rõõmusõnumeid. Meri oma kohinaga ravib meelt rasketel hetkedel ja on pakkunud silmailu aegade hämarusest. Meri on meile andnud ja võtnud, mistõttu peaksime oma veekogude potentsiaali rohkem hindama ja sellele tähelepanu pöörama. Pole just palju kohti, mida õnnistatud sellise kauni veevõrgustiku ja mitmekesisusega," kiitis mees kodukanti.