Pea iga neljas plaanib töökohavahetust

Valmisolekut liikuda uuele töökohale mõjutab suuresti tööandjate agar värbamine: tööturul on suurem arv avalikke konkursse ja saadetakse palju kandideerimiskutseid. Uuringust selguski, et lähiajal on iga teine töötaja (48 protsenti küsitletutest) saanud tööandjatelt kutse tööle kandideerida.

FOTO: Arvo Meeks