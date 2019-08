Maanteeamet soovitab vanematel pakkuda lastele rohkem liikluskogemust

Politsei- ja piirivalveameti andmetel on Pärnumaal selle aasta seitsme kuuga toimunud 51 liiklusõnnetust, kus on osalenud alla 18aastane. Hukkunuid on kaks ja vigastada saanuid 74.

Lapse liikluskäitumine on tihti täiskasvanu oma peegeldus. Laps vajab ohutuks liiklemiseks kogemusi, kuid tihti ei mõelda, et algklassilapsi autoga kooli viies ja sealt tuues ei pruugi nad omandada küllalt kogemusi jalakäijana. Aastatega laienev liiklemisraadius viib neid kohtadesse, kus nad varem ei ole viibinud. See paneb nad olukorda, kus peab ise õigeid otsuseid vastu võtma ja leidma ohutu liikumistrajektoori.

“Lapsevanema õige eeskuju ja koos ohutu liiklemise harjutamine aitavad kooliteed turvalisemaks muuta, kuid suur mõju laste liikluskäitumisele on ka teistel täiskasvanutel, kes oma käitumisega mõjutavad laste otsuseid liikluses,” selgitas maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Eve-Mai Valdna. Oluline on ette näidata, kuidas ohutult liigelda, mitte rõhutada seda, kus ja millal tal on jalakäijana eesõigus. Eriti kehtib see reguleerimata ülekäigurajal sõiduteed ületades: liiklusõnnetuses jääb jalakäija vähekaitstud liiklejana alati kannatajaks.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnutsi on enne õppeaasta algust veel aega tutvustada lapsele tema kooliteed, käia see koos läbi, et märgata ohte ja riske, ning hinnata, kas ta on iseseisvaks liiklemiseks valmis. “Kui laps sõidab koolibussi või ühistranspordivahendiga, on samuti oluline käia koolitee koos läbi, veendumaks, et ta oskab turvaliselt teed ületada bussipeatuse läheduses ja teab, milline on kõige ohutum tee ületamise viis,” ütles Kullamäe. “Sel aastal on olnud sagedasemad bussidega liiklusõnnetused, sellepärast on oluline, et laps kinnitaks koolibussis alati turvavöö.”

Politseinik lisas, et traditsiooniliselt on korrakaitsjad mudilastele ja emadele-isadele õppeaasta hakul abiks. “Kõikjal Eestis on politseinikud 1.–3. septembril suuremate jõududega väljas liiklust rahustamas. Loodame, et kooliaasta algab turvaliselt,” lausus Kullamäe.