Hambaravisoodustust kasutas pea iga kümnes pärnumaalane  

Eestit hõlmava statistika järgi on hüvitise kasutamine tublisti kasvanud ja Friedemanni sõnutsi osutab see selgelt toetuse vajalikkusele. Hüvitist saab kasutada 324 hambakliinikus, meie maakonnas on selliseid 20, neist 17 asuvad Pärnus, üks Kilingi-Nõmmes, Audrus ja Sindis.

Enim on hüvitist kasutanud 60–64aastased inimesed, kõige vähem 19–24aastased. Friedemanni selgutuse kohaselt tuleneb see sellest, et kuni 19aastastele on hambaarstil käimine tasuta ja need noored on alles ravi saanud. Kõige rohkem raha kulubki laste hambahaiguste ennetusele ja ravile. Friedemanni väitel ongi see haigekassa üks prioriteete. „Laste õigete hügieeniharjumuste ja regulaarse hambaarsti juures käimise abil on võimalik panna korralik alus laste suutervisele,“ sõnas ta.