Hanila kalmistuvaht Anu Mätas ei saa kuidagi uskuda, et piimapakid ja muu selline praht tekib surnuaias.

Karuse ja Hanila kalmistu prügikonteineritesse on linlastest maakoduomanikud hakanud poetama suvega kogunenud olmeprahti ja -jäätmeid. Selgus, et näiteks Häädemeeste valla rahulates on sedasorti mure tundmatu.