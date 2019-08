Lääneranna vallas jäi noor mees segumasinasse kinni

„Politsei vestles kohapeal viibinutega ja alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb tööohutusnõuete eiramist ettevaatamatusest, kui sellega on põhjustatud raske tervisekahjustus. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel,“ ütles Pärnu politseijaoskonna uurija Raili Tomson.

„Töö masinatega on alati kõrge riskiga. Tööinspektsioon rõhutab: ülioluline on töötaja ohutusalane juhendamine ja väljaõpe. Niisama tähtis on tööandjal veenduda, et töötaja on aru saanud kõikidest juhistest ja oskab ohutult töötada. Töötaja aga peab kinni pidama igast ohutusnõudest,“ toonitas tööinspektsiooni järelevalveosakonna juhataja Silja Soon.