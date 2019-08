Tori saadikud näitasid saugalaste Pärnuga liitumisele punast tuld

Haldusreformi algusaegadel avaldas suur osa Sauga vallas Pärnu külje all elavaid inimesi meelt selle vastu, et nad liidetakse hoopis maakonna kaugemas otsas paiknevate Tori ja Sindiga. Sellest hoolimata liideti nad valdade, mitte linnaga. Okas jäi hinge, uus vallavalitsus võttis asja klaarida. 2018. aasta novembris tehti rahvaküsitlus. See näitas, et enamik Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa ja Nurme küla hääletamas käinud elanikest soovib liituda Pärnu linnaga.