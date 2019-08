Kiusuvabad koolid alustasid õppeaastat

“Pärnumaal on rida koole, kus on KiVa programmiga alustatud või kasutatakse seda juba mitmendat aastat õpilaste heaolu suurendamiseks. Näiteks Rääma põhikool, Are kool, Vändra gümnaasium ja Sindi gümnaasium,” selgitas SA Kiusamisvaba Kooli juhatuse liige Kristiina Treial.