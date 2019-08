Ratsaspordivõistlus toob Supelusele tänavatoidu ja melu

Kurveti sõnutsi venivad päevad pikaks. “Pealtvaatajana terve päev ainult võistlust vaadata on üsna väsitav. Sellest sündis mõte luua juurde tänavatoidu- ja meelelahutusala,” avas Kurvet idee tagamaid.

Korraldajad soovisid, et Classic Pärnu sulanduks linnaga ühte. Toidutänava mõtte elluviimiseks kaasati just kohalikke, kel kogemus Pärnu ürituste organiseerimise ja toitlustusega. “Meil on meeskonnas nii Augustiunetuse kui kontserdikorraldajaid,” märkis Kurvet.